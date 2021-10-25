Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин высказался о выездном победе над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Слова Брагина цитирует портал «Чемпионат».

«Хорошая игра с нашей стороны. В первый период немножко тяжеловато вкатились, три дня паузы. Второй и третий команда здорова работала», — сказал Брагин, добавив, что в игре отлично работали спецбригады и у команды еще были шансы забивать.

«СКА сейчас находится в лучшем состоянии за сезон? Да. Рассчитывали на весь отрезок сентябрь-октябрь, команда на хорошем ходу». — рассказа Брагин.

СКА сумел обыграть «Авангард» в Балашихе со счетом 5:1. В матче отличились Андрей Кузьменко (дубль), Микко Лехтонен, Марат Хуснутдинов и Валентин Зыков.