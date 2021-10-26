На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи сегодня, 26 октября, состоятся выступления мужчин-одиночников с произвольными программами.

Старт выступлений спортсменов назначен на 16:35 по московскому времени.

Короткую программу выиграл подопечный Виктории Буцаевой Алексей Ерохов. С двумя четверными прыжками в произвольной программе фигурист набрал более 97 баллов.

Второе место пока занимает другой фигурист из группы Буцаевой — Илья Яблоков. Он набрал чуть более 95 баллов, также прыгнув два квада.

На третьем месте расположился Роман Савосин из отделения «Конек Чайковской» школы Самбо-70. Спортсмен набрал 87,41 балла за свой прокат.

На четвертом месте находится Артем Ковалев, на пятом — Владислав Дикиджи, на шестом — Матвей Ветлугин.