Петербургский «Зенит» за два часа распродал первый тираж футболок с дизайном «7:1», приуроченным к разгромной победе над московским «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.

Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале «Зенита».

«Первый тираж футболок распродан. Подписывайтесь на уведомления на сайте магазина», — говорится в медиа «сине-бело-голубых». С момента начала продаж минуло чуть более двух часов.

Напомним, вчера, 24 октября, «Зенит» разгромил московский «Спартак» со счетом 7:1 на «Газпром-Арене». В матче по дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также по разу отличились Артем Дзюба (с пенальти), Клаудиньо и Александр Ерохин. Это — самая крупная победа «Зенита» над «Спартаком» в РПЛ.