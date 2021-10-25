Главные новости дня из мира спорта — в традиционном вечернем дайджесте на портале Nevasport за 25 октября:

Карпин не позвал Дзюбу на ноябрьские матчи сборной России

Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Тренерский штаб сборной России не включил в расширенный состав сборной Артема Дзюбу, в список нападающих попали Гамид Агаларов, Иван Сергеев, Антон Заболотный, Федор Смолов и Константин Тюкавин.

СКА на выезде обыграл «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА сумел одержать волевую победу над омским «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра в Балашихе завершилась со счетом 5:1 в пользу СКА. В составе петербургских армейцев отличились Андрей Кузьменко (дубль), Микко Лехтонен, Валентин Зыков и Марат Хуснутдинов.

Ерохов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи. В топ-3 Яблоков и Савосин

Фигурист из группы Виктории Буцаевой Алексей Ерохов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи. Спортсмен исполнил программу с двумя четверными, получив за нее более 97 баллов. В топ-3 по итогам короткой программы попали Илья Яблоков и Роман Савосин.

Тютюнина/Шустицкий выиграли этап Кубка России в Сочи в танцах на льду среди юниоров

Российские фигуристы, победители этапа Гран-при среди юниоров Софья Тютюнина и Александр Шустицкий выиграли этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи в танцах на льду. Спортсмены выиграл и ритм-танец, и произвольный танец, набрав в сумме более 175 баллов.

Худайбердиева/Базин выиграли этап Кубка России в Сочи

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли этап Кубка России в Сочи в танцах на льду среди взрослых пар. В топ-3 вошли Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев и Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов.

Самоделкина с трикселем выиграла короткую программу на КР в Сочи, Муравьева — вторая

Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Фигуристка получила более 75 баллов за прокат с чистым тройным акселем. В тройку лидеров пошли Софья Муравьева и Вероника Яметова.