«Вашингтон» вырвал победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 7:5. Счёт был открыт уже на третьей минуте — отличился форвард «Сенаторз» Дрейк Батерсон. Ещё до перерыва «Кэпиталз» забросили четыре ответных шайбы. Дважды отличился Тиджей Оши (7-я и 12-я минуты), по шайбе забросили Ник Дженсен (14-я) и Джон Карлсон (16-я).

Во втором периоде «Оттава» сравняла счёт, забросив три шайбы подряд: отличились Джош Норрис (26-я), Крис Тирни (30-я) и Дрейк Батерсон (32-я). До второго перерыва «Вашингтон» снова вышел вперёд. Сперва отличился капитан команды Александр Овечкин (37-я минута), а за 8 секунд до перерыва Оши оформил хет-трик.

В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 47-й минуте хет-трик оформил Батерсон, а на 51-й Овечкин оформил дубль.

Ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов. Помимо дубля Овечкина, у «Кэпиталз» голевым пасом отметился Дмитрий Орлов, а Евгений Кузнецов завершил игру без очков.

Артём Зуб в составе «Сенаторз» также отдал голевую передачу, а Никита Зайцев не набрал очков.