«Сент-Луис» всухую победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:0.

Счёт в третьем периоде открыл Владимир Тарасенко на 44-й минуте. На 56-й Тарасенко с передачи Ивана Барбашева оформил дубль. На 59-й минуте Давид Перрон забросил шайбу в пустые ворота.

В составе «Блюз» на лёд выходили также Клим Костин и Павел Бучневич. У «Кингз» в матче принял участие Владимир Ткачёв.

«Сент-Луис» одержал в сезоне пять побед в пяти играх и возглавляет таблицу «Запада».