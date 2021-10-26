Читатели американского сайта Breitbart поддержали мнение президента России Владимира Путина по поводу вопросов смены пола, сообщает «РИА Новости». На пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал ситуацию, когда детям внушают, что можно легко сменить пол, преступлением против человечности и навязыванием якобы имеющегося выбора. По его словам, детей могут заставить принять решение, способное сломать жизнь.

Пользователи поддержали Путина. Так один считает, что Запад ненавидит Россию и Китай, потому что «они не принимают извращенцев».

Один спросил, можно ли получить в России убежище, а ещё один отметил, что живёт в России 30 лет и чувствует, что здесь у него больше свободы, чем на Западе, а иностранные СМИ демонизируют Путина, «потому что он не встает на колени перед глобалистами».