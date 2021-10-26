«Каролина» одержала победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:1. Российский форвард Андрей Свечников набрал два очка . На 28-й минуте он ассистировал Себастьяну Ахо, а за минуту до конца встречи поразил пустые ворота.

Счёт открыл форвард «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс на четвёртой минуте. После шайбы Ахо у «Харрикейнз» забивали Стив Лоренц (30-я минута), Нино Нидеррайтер (37-я минута) и Свечников.

«Каролина» в пяти играх одержала пять побед в основное время и занимает второе место на «Востоке» после «Флориды», выигравшей шесть встреч из шести.