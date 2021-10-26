Россиянам начнут выдавать новые сертификаты о проведённой вакцинации от коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выдавать документы начнут после вступления приказа в силу с 8 ноября. Сертификаты, оформленные ранее, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.

Сертификат будет включать информацию о прохождении вакцинации. В нём укажут личные данные человека, дата оформления документа, QR-код и данные о прививках.

Врачи включат в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании.