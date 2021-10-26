«Рейнджерс» проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 1:5. Ворота нью-йоркской команды защищал Игорь Шестёркин, Александр Георгиев остался в запасе.

Шестёркин отразил 32 броска и пропустил пять шайб. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 14 секунд и нанёс два броска, не набрав очков. Единственную шайбу у «Рейнджерс» провёл Кевин Руни (26-я минута). У «Калгари» отличились Кристофер Танев (19-я), Эндрю Манджапане (23-я и 60-я), Блэйк Коулман (49-я), Микаэль Бэклунд (52-я).

«Калгари» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает пятое место в Западной конференции. «Рейнджерс» с 9 очками в 7 играх идёт пятым на «Востоке».