«Флорида» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:3. Ворота «Пантерз» защищал Сергей Бобровский, отразивший 18 бросков из 21. В составе «Койотс» один голевой пас отдал Илья Любушкин.

Голами у «Флориды» отметились Джо Торнтон (20-я минута — в большинстве), Фрэнк Ватрано (27-я), Аарон Экблад (31-я — в большинстве), Джонатан Юбердо (37-я) и Энтони Даклер (60-я — в пустые ворота).

За «Аризону» забили Клэйтон Келлер (18-я), Лиэм О’Брайен (52-я) и Фил Кессел (53-я, с передачи Любушкина).

Бывший клуб Бобровского «Коламбус» победил «Даллас» 4:1. Российский голкипер «Старз» Антон Худобин остался в запасе. В составе «Блю Джекетс» на лёд выходили россияне Владислав Гавриков и Егор Чинахов, у «Далласа» играли Денис Гурьянов и Александр Радулов. Все четыре россиянина не набрали очков.

Голами у «Коламбуса» отметились Оливер Бьоркстранд (6-я минута), Грегори Хофманн (31-я), Зак Веренски (46-я) и Алешандр Тексье (59-я). За «Старз» шайбу провёл Тайлер Сегин (58-я).

Ещё в одной встрече «Тампа-Бэй» уступила «Баффало» 1:5. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе, Никита Кучеров пропустил игру из-за травмы верхней части тела. Из россиян в матче принял участие только Михаил Сергачёв.

Голы у «Сэйбрз» забили Виктор Олофссон (2-я минута и 58-я — в пустые ворота), Дрейк Каггиула (20-я), Винни Хиностроза (45-я), Роберт Хагг (55-я минута, в пустые ворота). Единственную шайбу у «Тампы» забросил Александр Киллорн (19-я минута).