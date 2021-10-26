Президент России Владимир Путин дал гражданство России популярной уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также гражданство получил её сын.

Лица, не достигшие 18-летия, получат гражданство после того, как их родители принесут присягу.

Орейро просила дать ей российское гражданство летом прошлого года. В 2019 году она стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В передаче телеведущий Иван Ургант назвал её «самой русской среди иностранок», и Орейро в шутку ответила, что Путину следовало бы дать ей гражданство.

Орейро отмечала, что не собирается жить в России, однако хочет получить гражданство страны как символический жест признания.

Орейро получила популярность в России благодаря главной роли в телесериале «Дикий ангел».