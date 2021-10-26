Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала победу россиянки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США.

Специалист подчеркнула, что фигуристка исполнила обе программы чисто и без помарок. Она не согласилась с мнением, что Трусова выбрала легкий вариант произвольной, поскольку никто из девушек не прыгает четверной лутц с руками наверх.

«Каким может быть вариант произвольной программы Саши, мы увидели на контрольных прокатах. И считаю, что в США она прокаталась прекрасно — всё было сделано грамотно, был выбран разумный вариант, и первое место было занято. Да, травм, к сожалению, не удаётся избегать никому, но это спорт, и тут по-другому не бывает», —цитирует Гончаренко ТАСС.

Напомним, Трусова приехала на Skate America с травмой ноги, из-за которой не смогла выйти на одну из тренировок. Тем не менее, спортсменка решила не сниматься с соревнований и выиграла, не допустив ни одной ошибки. Второй стала Дарья Усачева, третьей — кореянка Ю Ен с тройным акселем.