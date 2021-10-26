Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США.

«Чистые, очень уверенные прокаты. Тренеры приняли решение упростить программы, мы не видели тройной аксель, был только один четверной. Наверное, в данных условиях это было правильное решение. Чистые прокаты всегда оставляют приятное послевкусие», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

Напомним, Трусова приехала на турнир Skate America с травмой ноги и пропустила одну из тренировок, но решила не сниматься с соревнований. Она исполнила обе программы без ошибок, а в произвольной прыгнула четверной лутц.

Второе место заняла ее соотечественница Дарья Усачева, которая также тренируется в группе Этери Тутберидзе. Третьей стала кореянка Ю Ен с тройным акселем.