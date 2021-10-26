В Сочи продолжается третий этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 26 октября, состоится мужская произвольная программа, начало запланировано на 16:35 по московскому времени.

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Открывать соревнования будет Владимир Ощепков, занявший последнее место в короткой программе. Также в первой разминке выступит Владислав Катичев. Матвей Ветлугин попал во вторую группу участников, он занимает шестое место.

Борьба за медали развернется в последней разминке, где выступят Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Роман Савосин, Илья Яблоков и лидер соревнований Алексей Ерохов, вчера исполнивший чистый прокат с двумя четверными прыжками.