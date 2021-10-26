Портал WhoScored составил символическую сборную лучших футболистов 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В неё вошли три игрока «Зенита»: защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Сердар Азмун.

Азмун был признан лучшим игроком тура с оценкой 10,0. Напомним, что иранский форвард оформил дубль в ворота «Спартака», «Зенит» победил со счетом 7:1.

Также в сборную тура вошли три молодых игрока московского «Динамо» — Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин.

Сборная 12-го тура выглядит следующим образом: Гиорги Шелия, Тонни де Вильена, Ярослав Ракицкий, Тин Едвай, Денис Терентьев, Вячеслав Грулёв, Эдуард Сперцян, Арсена Захарян, Андрей Мостовой, Константин Тюкавин и Сердар Азмун.

После 12 туров РПЛ «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 26 очков. «Динамо» (23) — второе, ЦСКА (23) — третий.