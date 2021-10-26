Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила новые программы Ксении Синицыной для олимпийского сезона.

«Ксюша очень порадовала, показала два чистых проката — и в короткой, и в произвольной программах. Да, сейчас ей, если так можно сказать, не хватает известности, нужно зарабатывать рейтинг, учитывая серьезную, именитую компанию соперниц, но и в этой ситуации она показывает хороший результат», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Специалист обратила внимание на интересные программы фигуристки, которые выделяются своей интеллектуальной утонченностью.

Напомним, что Синицына выступила на этапе Гран-при в США, где заняла пятое место, показав два безупречных проката. Спортсменка вернулась к международным соревнованиям после длительной паузы из-за проблем со здоровьем.