Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На вторник, 26 октября, в стране выявлено 36 446 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 8 316 019.

На сегодняшний день 53 511 786 человек вакцинировались первым компонентом, 49 161 150 прошли полную вакцинацию. С начала пандемии от коронавируса скончалось 232 775 человек, еще 7 213 584 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 1 106 россиян. По выздоровлению выписаны 26 973 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 6074 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавилось 2735 пациентов, в Московской области — 2930, в Ленинградской — 345.