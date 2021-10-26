Норвежский лыжник Никлас Дюрхауг объявил о завершении карьеры.

«Лыжные гонки были моей жизнью на протяжении 20 прекрасных лет. Начинается новая эпоха, и я с нетерпением жду возможности принять новые вызовы», — написал Дюрхауг на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что 34-летний норвежец является двукратным чемпионом мира в эстафетных гонках. Также в его активе бронза ЧМ-2017 в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км. Один раз Дюрхауг выиграл гонку на этапе Кубка мира, еще пять раз поднимался на подиум.

Лучшим достижением Дюрхауга в общем зачёте Кубка мира является 16-е место в сезоне 2011/12.