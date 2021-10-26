В Сочи проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 26 октября, спортивные пары покажут короткую программу, начало запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Первыми на льду появятся Полина Костюкович и Алексей Брюханов, после них свою программу представят чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также в первой разминке выступят Наталья Хабибулина и Илья Княжук.

Во вторую группу участников попали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов.

Произвольная программа у пар состоится завтра, 27 октября, и начнется в 14:15 мск.