С 22 по 25 октября состоялось восемь матчей 12-го тура чемпионата России по футболу. Тур прошёл за явным преимуществом хозяев. В восьми играх было одержано шесть домашних побед, причем три из них – с разгромным счётом. Гости победили один раз, ещё один раз была зафиксирована ничья.

Тур выдался богатым на голы: всего команды отличились целых 32 раза, то есть в среднем по четыре мяча за матч. Nevasport рассказывает о самых интересных событиях 12-го тура РПЛ.

Матч тура. «Локомотив» — «Сочи» — 2:1 (Юрганов-автогол, Едвай – Жоаозиньо)

Конечно, под это определение по именам напрашивается игра в Санкт-Петербурге. Но её ход, итог и положение соперников показывает, что это был матч лидера с середняком. Другое дело – встреча на «РЖД Арене». «Сочи» подошёл к 12-му туру на рекордном для себя втором месте в таблице. От «Зенита» подопечных Владимира Федотова отделяли всего два очка. «Локо» же недавно сменил тренера, и Маркус Гисдоль до вчерашнего матча не одержал с командой ещё ни одной победы.

В первом тайме игра была очень напряжённой, борьба шла почти на всех участках поля. В концовке первой половины Игорь Юрганов поразил собственные ворота. В самом начале второго тайма «Локо» повёл 2:0, причём гол забил Тин Едвай, едва восстановившийся после травмы. После этого железнодорожники спокойно довели дело до победы и впервые победили при Гисдоле. «Сочи» смог ответить только в самой концовке – Жоаозиньо шикарно исполнил штрафной, зарядив в девятку ворот Гильерме.

Унижение тура. «Зенит» — «Спартак» — 7:1 (Азмун-2, Клаудиньо, Мостовой-2, Дзюба, Ерохин – Промес)

Матч лучшей команды России с крепким середняком завершился без борьбы уже к середине первого тайма. Вовремя набравший форму Азмун оформил дубль, Клаудиньо забил шикарный гол ударом с угла штрафной в дальнюю девятку, наконец впервые с апреля отличился Андрей Мостовой.

Во второй половине Квинси Промес отыграл один гол «Спартака», но почти сразу же Мостовой оформил дубль, первый во взрослой карьере в официальных матчах.

В концовке встречи Дзюба с пенальтив очередной раз забил своему бывшему клубу и повторил рекорд по голам в чемпионатах России (143).

Добил подопечных Руя Витории Александр Ерохин, которому хватило всего шести минут на поле. «Спартак» в очередной раз стал посмешищем, потерпев крупнейшее поражение в российской истории.

Разгром тура. «Ростов» — «Арсенал» — 4:0 (Хасимото, Соу, Полоз, Терентьев)

о, что сделал «Зенит» со «Спартаком», не укладывается в рамки привычного слова «разгром». Так что этот «титул» уходит «Ростову». Сезон для дончан начался – врагу не пожелаешь. Шесть очков в девяти турах, место в зоне вылета, сперва отставка Валерия Карпина, затем провал Юрия Сёмина. Команду в экстренном порядке принял тренер молодёжки Заурбек Тедеев.

При неопытном специалисте ростовчане играют неровно. Сперва они уступили дома «Ахмату», затем сенсационно победили в гостях «Локомотив» (2:1) и проиграли «Сочи» (2:3). Наконец 23 октября «Ростов» одержал первую крупную победу в сезоне. Один из голов забил Дмитрий Полоз, для которого мяч стал уже третьим в четырёх играх при Тедееве. На успехи бывшего подопечного обратил внимание и Карпин, включивший его в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи. «Ростов» начинает выбираться из ямы и по итогам этого тура обошёл «Арсенал» и покинул зону стыков. А туляки, похоже, слишком много сил отдали сенсационной победе над «Зенитом» в прошлом туре.

Сенсация тура. «Уфа» — «Рубин» — 1:1 (Агаларов – Журавлёв-автогол)

«Рубин» Леонида Слуцкого бодро стартовал в чемпионате: победа над «Спартаком», разгром «Арсенала», выигрыш у «Ахмата». Однако после обидного вылета от «Ракува» в Лиге конференций у казанцев началась чёрная полоса: всего одна победа в девяти матчах над аутсайдером «Уралом». В игре с другими аутсайдерами – «Уфой» — «Рубину» необходимо было побеждать. Однако уже на 19-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти. На счету лучшего бомбардира РПЛ уже десять мячей. Во второй половине только автогол Юрия Журавлёва спас «Рубин» от очередного постыдного поражения.

Камбэк тура. ЦСКА – «Крылья Советов» — 3:1 (Эджуке, Чалов, Заболотный – Сергеев)

Молодой состав «Крыльев Советов» в этом сезоне радует болельщиков неплохой игрой и неожиданными результатами. Очередная сенсация едва не произошла в Москве. Уже на 11-й минуте самарцы разыграли красивую комбинацию, которую замкнул лидер атак команды Иван Сергеев. Его Карпин также включил в расширенный список сборной: уже сейчас очевидно, что форвард может забивать не только в ФНЛ.

В середине второго тайма ЦСКА сравнял счёт.

Всё решилось в концовке встречи. Игорь Осинькин поменял сразу троих футболистов на 82-й минуте и четвёртого – на 85-й. Казалось, свежая кровь поможет выстоять против более именитого соперника, но произошло ровным счётом наоборот. ЦСКА додавил самарцев в эндшпиле. Героем встречи стал Фёдор Чалов. Форвард сперва забил сам, а затем отдал голевой пас на Антона Заболотного. ЦСКА побеждает и выходит на третье место в таблице.

Отставка тура. Игорь Черевченко. «Динамо» — «Химки» — 4:1 (Моро, Грулёв-2, Тюкавин – Адеми)

В прошлом сезоне «Химки» стали открытием чемпионата. Скромная команда, которой прочили вылет, заняла аж восьмое место. Некоторые даже прочили Игоря Черевченко, принявшего «Химки» по ходу сезона, в сборную России.

Летом подмосковный клуб сохранил костяк состава и главного тренера. Остался даже основной голкипер Илья Лантратов, которого прочили в ЦСКА на смену самому Акинфееву. Но в этом сезоне что-то пошло не так. Всего две победы в 12 матчах и место в группе вылета.

Последней каплей для руководства стало поражение от «Динамо». Молодой состав бело-голубых легко расправился с соперниками, на чьём стадионе провёл несколько лет. После игры было объявлено об уходе Черевченко. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко.

А «Динамо» возвращается на второе место в чемпионате и продолжает угрожать чемпионским амбициям «Зенита».

Разочарование тура. «Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4 (Гоцук – Крыховяк, Сперцян, Черников, Ильин)

К сожалению, стартовый пыл новичков РПЛ под руководством легенды «Зенита» Александра Кержакова улетучился. В последних шести турах «Нижний Новгород» победил только находящийся в кризисе «Рубин». «Горожанам» пока лучше удаются встречи с лидерами, и казалось, что «Краснодар» — отличный повод порадовать своих зрителей.

Увы, борьбы не получилось. «Быки» открыли счёт уже на пятой минуте, а к середине второго тайма сделали счёт уже 4:0. При этом у них отменили один мяч, а также они не реализовали пенальти. Оба раза неудачником стал Джон Кордоба: его гол не был засчитан, а затем он не смог переиграть с «точки» Артура Анисимова.

Комиссар Жибер тура. Игорь Шалимов. «Ахмат» — «Урал» — 1:0 (Себай)

Кажется, смена главного тренера «Уралу» не помогла. Легенда клуба Юрий Матвеев оставил свой пост уже после третьего тура, но Игорь Шалимов не смог выправить положение в клубе. В сентябре-октябре «Урал» смог одержать две победы подряд над такими же аутсайдерами «Арсеналом» и «Уфой», но похоже, что на этом весь запал команды закончился.

«Урал» потерпел второе сухое поражение подряд и занимает последнее место с 9 очками и абсолютно худшим показателем забитых мячей – 5 (у «Химок» — 11).

Шалимов после матча разочарованно произнёс: «Хорошо, что фанаты пока нам не свистят и не покидают трибуны. Но с таким результатом мы этого дождёмся». Тренера из-за внешности часто сравнивают с комиссаром Жибером из комедийной серии фильмов «Такси». Эти слова тренера напомнили легендарную реплику Жибера из фильма «Такси-3», которую мы не будем приводить по цензурным соображениям.

Кажется, тренерской карьере Шалимова приходит неминуемый конец: специалист не добился достойного результата ни с одним клубом.

Гол тура. Клаудиньо, «Зенит» — «Спартак»

В этом туре было забито аж 32 гола, так что выбирать было из чего. Сочинцу Жоаозиньо удался шикарный штрафной с выстрелом в девятку. Сергеев из «Крыльев» и Тюкавин из «Динамо» забили после эффектных комбинаций. Наконец форвард «Краснодара» Владимир Ильин сотворил мини-шедевр, пробив пяткой в ворота «Нижнего».

Но первенство мы отдадим зенитовцу Клаудиньо, приняв во внимание ещё и важность гола. В середине первого тайма матча со «Спартаком» бразильский хавбек нанёс сумасшедший удар в дальнюю девятку – Максименко был бессилен.

Тот же гол Ильина, возможно, был даже немного покрасивее – всё же мячи нечасто забиваются пятками. Но он забивал уже при счёте 3:0 и мог себе позволить рискнуть. Гол Клаудиньо сделал счёт 2:0 и предопределил дальнейший разнос «народной команды».

13-й тур РПЛ пройдёт с 29 по 31 октября. Откроет его матч двух лидеров турнирной таблицы: «Зенит» принимает «Динамо». Игра состоится на «Газпром Арене» 29 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.