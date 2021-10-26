Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал непопадание форварда «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

«Я бы не хотел обсуждать Дзюбу, он сейчас не форвард номер один в стране. Правильное решение — второй раз пригласить Глушакова в сборную. Вот он пригодится. Он один из немногих, кто сможет сыграть против Кипра и Хорватии из новых игроков. Остальные будут все те же, кто уже выходил на поле со Словенией и Словакией», — приводят слова Мостового «Известия».

Напомним, Дзюба не попал в сборную России по решению тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. В октябре специалист пригласил форварда в команду, но тот ответил отказом.

В список нападающих вошли Гамид Агаларов, Иван Сергеев, Антон Заболотный, Федор Смолов и Константин Тюкавин.

11 ноября сборная России на своем поле примет команду Кипра, а 14 ноября в гостях сыграет с Хорватией.