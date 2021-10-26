Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова поделилась мнением о том, кого из действующих спортсменок можно считать её наследницей.

«За юниорками я не так хорошо слежу, сложно дать им оценку, но могу сказать, что в Лале Крамаренко я вижу, знаете кого? Ирину Александровну. Я смотрю на Лалу и вижу каждое замечание, которое та ей говорит, потому что мне делали такие же замечания, когда мы это отрабатывали и у меня не всегда получалось», — приводит слова Солдатовой «Матч ТВ».

По словам экс-спортсменки, Крамаренко делает элементы именно так, как того требует Винер-Усманова. У Лалы получаются те элементы, которые ранее на давались Солдатовой.

Напомним, Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. На планетарном форуме в 2018 году она завоевала золото в упражнении с лентой. Также в ее активе три золота чемпионатов мира в командном зачете (2014, 2015 и 2018), три золота чемпионатов Европы в «командниках» (2015, 2017, 2019), звание чемпионки России-2016 и бронза чемпионата России-2014 в индивидуальном многоборье.