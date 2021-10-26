Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Почти два года назад «Аталанта» говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука. Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

По мнению Сёмина, у Миранчука будет хороший шанс проявить себя через матчи сборной России. Напомним, полузащитник получил вызов в национальную команду на ноябрьские игры отбора на ЧМ-2022.

Миранчук защищает цвета «Аталанты» с сентября 2020 года, до этого он выступал за московский «Локомотив». Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро.

В текущем сезоне российский хавбек отыграл шесть матчей за «Аталанту», проведя на поле в общей сложности 177 минут. Он не отметился забитыми мячами, но сделал одну результативную передачу.