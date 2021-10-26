Нападающие «Барыса» Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин не примут участие в ближайших матчах команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки сдали положительные тесты на коронавирус и переведены в список травмированных.

Все три хоккеиста находятся в изоляции, но не испытывают никаких симптомов болезни. Самочувствие у всех игроков нормальное.

Напомним, что на данный момент «Барыс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 22 матчах. В следующем туре подопечные Юрия Михайлиса на выезде сыграют с «Сибирью».

Асетов отыграл 22 матча в нынешнем регулярном чемпионате, набрав в них 4 (2+2) очка. Зубов вышел на лед в восьми встречах, но не отметился результативными действиями. Фрэттин принял участие в 21 игре, на его счету 4 (3+1) балла.