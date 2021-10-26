Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Беруби оценил игру российского нападающего Владимира Тарасенко в матче против «Лос-Анджелеса» (3:0).

«Некоторые вещи становятся публичными, а игроки иногда недовольны. Всякое бывает. Но сейчас Тарасенко играет за «Блюз» и хочет быть здесь. А нам он нужен для игры на высоком уровне. Неудивительно, что фанаты болеют за него», — приводит слова Беруби журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».

Напомним, Тарасенко оформил дубль в матче с «Лос-Анджелесом», одну из шайб он забросил с передачи своего соотечественника Ивана Барбашева. Третий гол за «Сент-Луис» забил Давид Перрон в пустые ворота.

«Сент-Луис» одержал пять побед в пяти играх сезона и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

