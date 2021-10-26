Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос приступил к тренировкам в общей группе, сообщает AS со ссылкой на Le Parisien.

Испанский футболист провел занятие с командой сегодня, 26 октября. Источник утверждает, что Рамос может дебютировать за парижан в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем». Встреча состоится в пятницу, 29 октября.

Сам игрок рассчитывает на попадание в стартовый состав именно на эту встречу, но не исключено, что тренерский штаб «ПСЖ» решит поберечь Рамоса до матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

Напомним, Рамос подписал контракт с «ПСЖ» летом 2021 года, соглашение рассчитано до 2023-го. Футболист присоединился к клубу в статусе свободного агента, но из-за травмы до сих пор не сыграл ни одного матча.