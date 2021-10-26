Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, перешедший в сборную Кореи, рассказал о дисквалификации за допинг.

За допинг восьмилетней давности спортсмен был отстранен на год, срок дисквалификации истек в сентябре 2021-го. По словам Лапшина, в Корее на ситуацию отреагировали мягко, поскольку понимали, что в пробе обнаружен легкий препарат.

«Сказали, чтобы не переживал, что отпишемся и всё будет нормально. Но я знал, что будут гасить по полной ещё за то, что я русский. Так и получилось. Оказывали ли корейцы финансовую помощь? Нет. Они же тоже здесь ни при чём. СБР я не нужен, потому что в другой федерации. А корейской федерации это не нужно, потому что история из того периода, когда я выступал за Россию», — цитирует Лапшина «Матч ТВ».

Напомним, что запрещенный препарат попал в организм Лапшина через капли от насморка. В самолете у спортсмена очень сильно заложило нос, и он попросил у врача капли. Тот дал ринофлуимуцил, который запрещен в соревновательный период.