В Сочи проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. В 13:45 по московскому времени началась произвольная программа у женщин.

После первого дня соревнований лидером идет Софья Самоделкина, исполнившая тройной аксель в короткой программе. Она выйдет на лед под последним стартовым номером. Второе место занимает Софья Муравьева, днем ранее выступившая без ошибок. Также бороться за медали будут Анастасия Гулякова, Вероника Петеримова и Вероника Яметова, все они выступят в последней разминке.

Открывать соревнования будет Алина Забора, показавшая 15-й результат в короткой программе. Также в первой разминке выступит Елизавета Нугуманова.

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