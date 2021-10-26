Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к коронавирусу.

Ситуация объясняется двумя причинами, пишет РИА «Новости». Первая из них — это невысокий темп вакцинации в стране, вторая — изменчивость самого вируса. Баранова напомнила, что в мире активно распространяется «дельта»-штамм коронавируса, который снижает эффективность препаратов.

По словам Барановой, переболевшим и привитым россиянам необходимо пройти ревакцинацию. При этом на повторные прививки люди идут менее охотно, чем на первичные. Так как этот процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел выработаться.