Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к коронавирусу.
Ситуация объясняется двумя причинами, пишет РИА «Новости». Первая из них — это невысокий темп вакцинации в стране, вторая — изменчивость самого вируса. Баранова напомнила, что в мире активно распространяется «дельта»-штамм коронавируса, который снижает эффективность препаратов.
По словам Барановой, переболевшим и привитым россиянам необходимо пройти ревакцинацию. При этом на повторные прививки люди идут менее охотно, чем на первичные. Так как этот процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел выработаться.
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