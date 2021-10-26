Вчера тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра и Хорватии. В список попал сразу 41 футболист. Главный тренер Валерий Карпин объяснил это желанием перестраховаться от череды травм. И его можно понять: в сентябре и октябре сборники просто пачками вылетали из состава из-за различных повреждений.

Однако столь расширенный список можно объяснить не только перестраховкой. В конце концов, ничто не мешало тренерам так же довызвать одних игроков в случае травм других. 41 фамилия в списке – доказательство, что у Карпина в сборной наконец-то появился выбор.

Nevasport предлагает разбор ориентировочного состава сборной России и футболистов, которые могут заменить костяк команды Валерия Карпина.

Вратарь. Сафонов/Гильерме

Вспомните первый созыв Карпина на сентябрьские игры: Лунёв без практики, Песьяков, Дюпин и Максименко с нулём матчей за сборную на троих плюс Гильерме с неприятным опытом последних матчей (1:4 с Бельгией, 2:3 с Турцией, 0:5 с Сербией).

Но уже в сентябре Гильерме отыграл три матча на ноль и вернул себе уверенность на посту первого номера. В октябре голкипер был не совсем здоров, и тренерам пришлось довериться Сафонову. Тот тоже сыграл выше всяких похвал. Хотя, в отличие от Гильерме, Сафонов и пропустил один гол, зато выполнил больший объём работы.

В ноябре место в воротах готовы занять оба голкипера. Несмотря на слухи о травме ахилла у Гильерме, русский бразилец регулярно выходит в воротах «Локо» и не даёт повода усомниться в качестве игры.

Правый защитник. Сутормин/Караваев

Помните, как в октябре у сборной просто не осталось альтернативы на правый фланг? Марио Фернандес завершил международную карьеру, а Караваев некстати сломался. Тогда ситуация казалась аховой: на ключевые матчи в обойме оставался только Сутормин, не игравший за сборную вообще.

Сейчас ситуация изменилась: Сутормин прекрасно проявил себя в «Зените», без проблем заменив травмированного Караваева, а в сборной даже успел побывать капитаном уже во второй своей игре.

Если ещё месяц назад Караваев казался главным претендентом на место справа в обороне сборной, то сейчас позиции Сутормина выглядят даже предпочтительнее.

Центральные защитники. Джикия + Дивеев/Осипенко + Чистяков

Позиция центрального защитника в сборной России в сентябре казалась самой кризисной. Болельщикам оставалось молиться, что Джикия и Дивеев будут в порядке. Однако Карпин рискнул выпустить с Мальтой Максима Осипенко из команды-аутсайдера «Ростова», и футболист не подвёл своего знакомого тренера. Осипенко отыграл без ошибок все 90 минут и даже забил гол, но тот был отменён из-за офсайда.

После этого экстренный выход Осипенко вместо травмированного Дивеева в игре со Словенией уже не казался катастрофой.

Кроме того, восстановился после повреждения и Дмитрий Чистяков. Зенитовец изначально не котировался в сборной высоко из-за статуса запасного в «Зените». Однако в последнее время он окончательно закрепился в основе, заменяя сперва травмированного Ловрена, а затем составив с ним и Ракицким трио обороны.

Левый защитник. Самошников/Терехов/Кудряшов

В расширенный список сборной попали аж пять левых защитников, включая Арсена Адамова из «Урала» и новичка Данила Кругового из «Зенита». Кажется, Карпин решил взять уход Юрия Жиркова числом. Но реально стоит рассматривать выход на поле одного из трёх упомянутых выше игроков. Самошников набрался необходимого опыта, дебютант Терехов с задачей в игре со Словакией справился. Наконец опытный Фёдор Кудряшов после пропуска начала сезона снова стал играть в основе «Антальяспора». С Кипром может выйти любой из указанной тройки, с Хорватией, скорее всего, сыграет Самошников.

Опорные полузащитники. Баринов + Кузяев/Фомин/Зобнин/Глушаков

Дмитрий Баринов окончательно укрепился в качестве ключевого футболиста в составе Карпина. Хавбек «Локомотива» провёл без замен все пять игр. Компания у него регулярно менялась, но позиции Баринова оставались неизменными. С Кипром Карпин может пойти на эксперимент и выпустить в пару Баринову ветерана Глушакова, либо вообще сыграть с

одним чистым опорником, как это было в играх с киприотами и мальтийцами. С Хорватией, очевидно, схема будет более оборонительной. Что радует: компанию Баринову может составить любой из четырёх упомянутых хавбеков. Фомин достойно выглядит в «Динамо», Кузяев и Зобнин обладают богатым опытом игр за сборную в последние годы. Выход Глушакова с хорватами зависит от того, сыграет ли он с Кипром и если сыграет, то насколько хорошо. Если ветеран будет действовать как в начале сезона в «Химках», будет логичным выпустить его и на последнюю игру года.

Атакующий полузащитник. Головин/Ерохин (Миранчук)

Алексея Миранчука упоминаем только в скобах: хавбек неубедительно выглядел в составе сборной в сентябре-октябре, а в клубе почти не выходит на поле. А если выходит, то проваливает матчи. Если Головин будет в форме, то с вероятностью 99% сыграет и с Кипром, и с Хорватией. Есть ещё Александр Ерохин, но если зенитовец и выйдет на поле, то скорее на замену.

Впрочем, не исключено, что Ерохин появится с киприотами в «старте», тогда Головин опустится пониже – такая тактика была у России в матче с Мальтой.

Правый вингер. Ионов/Бакаев/Жемалетдинов

Пожалуй, в этом созыве сборной фланги атаки выглядят поскромнее остальных позиций. Жемалетдинов бодро начал сезон, но почему-то Карпин в сборной его не жаловал. Сейчас хавбек сдал позиции, так что логичнее выглядит выход в «старте» Ионова. Есть ещё любимчик Карпина Зелимхан Бакаев, но он не радует ни в клубе, ни в сборной. Видимо, тренер видит в нём что-то то, чего не видят остальные. Не исключено, что он выйдет с Кипром.

В расширенном списке есть ещё опытный Дмитрий Полоз, но, скорее всего, его отцепят от основного состава.

Левый вингер. Захарян/Мостовой (Миранчук)

При всех проблемах Миранчука не стоит исключать его появление на поле на фланге атаки. У Карпина остаётся актуальной проблема «Джеррарда-Лэмпарда»: как правильно использовать вместе двух ведущих плеймейкеров – Миранчука и Головина. Однако хавбек «Аталанты» своей нехваткой игровой практики делает всё, чтобы проблема разрешилась сама собой и не в его пользу.

Стоит отметить, что разделение вингеров на правых и левых по большей степени условное: футболисты могут меняться флангами, и, вполне вероятно, тот же Арсен Захарян выйдет справа. Одно точно: нужно использовать кураж футболиста «Динамо». Захарян блестяще проводит сезон и лидирует в списке ассистентов.

Появление Андрея Мостового в расширенном списке сборной ещё недавно казалось невероятным, но хавбек «Зенита» сделал дубль в ворота «Спартака» и явно сейчас на подъёме.

Центральный нападающий. Смолов/Заболотный/Агаларов (Миранчук)

К сожалению, линия атаки сейчас выглядит самым слабым местом в сборной, но при этом ситуация начинает выправляться. Команда уже может спокойно обойтись без Артёма Дзюбы, с которым не удалось помириться тренерам.

Рассматривать всерьёз включение в окончательный список Сергеева и Тюкавина нет смысла. Фамилия первого звучит как месседж «мы следим за всеми», второй, вероятно, отправится в молодёжку.

Смолов, к сожалению, в последнее время сильно сдал в составе «Локо»: до возвращения в сборную он наколотил шесть голов, а после сентябрьских матчей – один. Тем не менее, форвард в национальной команде регулярно демонстрирует свою пользу. Так в игре со Словенией именно он стал автором голевого паса в эпизоде с победным мячом.

В ноябрьских матчах Карпин может попробовать вновь сыграть со «столбом» и выпустить Заболотного даже с первых минут. Однако уже сейчас понятно: форвард просто не тянет в сборной России.

Именно выбор центрфорварда может стать главным сюрпризом матча с Кипром: в нём напрашивается выход Гамида Агаларова. Лучший бомбардир РПЛ сейчас на коне, и матч с не самым сложным соперником – отличное время для дебюта. Если у него игра не пойдёт, то Заболотный или Смолов смогут заменить нападающего во втором тайме. Так Карпин сохранит силы у основных форвардов.

Также не стоит исключать, что с Хорватией тренер снова применит тактику «ложной девятки» с Миранчуком на острие. Матч в Москве данную тактику не оправдал, но, с другой стороны, Россия не пропустила. А в игре в Загребе большего от команды и не требуется.

Пара слов об атаке

В конце пара слов о ситуации с нападающими в сборной России. В сентябре всё выглядело очень печально: кроме Смолова никто не радовал результативностью на старте сезона. Но уже сейчас, когда Смолов сдал, подтянулись «честолюбивые дублёры».

Александр Соболев в «Спартаке» преодолел кризис начала сезона и начал снова забивать. Так что в будущем у сборной снова может появиться «столб» на острие атаки уровня если не Дзюбы, то хотя бы лучше Заболотного.

Агаларов отжигает в «Уфе», но он не единственный нападающий среди аутсайдеров с хорошей статистикой. Рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев окончательно адаптировался к премьер-лиге и отличился уже четыре раза. Столько же у его партнёра по атаке Владислава Сарвели. Константин Тюкавин дважды забил в двух последних играх. Преодолевает голевую засуху Антон Заболотный в ЦСКА, но ему на пятки наседает Фёдор Чалов. Лучший бомбардир РПЛ 2019 года под руководством Алексея Березуцкого наконец-то начал преодолевать кризис взросления и сохраняет неплохие шансы вернуться в сборную России. Так в игре с «Крыльями» на его счету гол и пас. Так что можно сказать, что российские форварды постепенно выходят на пик формы. Если они продолжат выступать в том же духе, то в марте Карпину не придётся мучительно искать, кого бы вызвать в атаку на товарищеские или стыковые матчи (хочется верить, что всё же товарищеские).

Таким образом, ориентировочный состав сборной России на ноябрьские матчи по версии Nevasport выглядит следующим образом: Сафонов – Сутормин, Джикия, Дивеев, Самошников – Баринов, Кузяев – Ионов, Головин, Захарян – Смолов.

Как видите, особо новых имён в составе нет. Но что хорошо – у сборной сформировался костяк, а главное – у костяка сформировалась группа сменщиков.

Разумеется, этот список носит пока гипотетический характер. До матчей сборных команды РПЛ проведут ещё два тура. А с учётом практики прошлых вызовов, очередные травмы футболистов более чем вероятны. Но хочется верить, что в этот раз удастся избежать октябрьского кошмара с десятком выбывших сборников.