Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась ожиданиями от судейства на предстоящем чемпионате мира в Японии.

Состав судейской бригады частично изменится по сравнению с Олимпиадой, но некоторые арбитры снова будут присутствовать на соревнованиях.

«Будут ли на чемпионате мира работать те же судьи, что и на Олимпиаде? Судьи какие-то те же, а какие-то — другие. Рефери Кузьмина вызвала тех же самых», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости Спорт.

Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Ранее стало известно, что турнир пропустит олимпийская чемпионка-2021 из Израиля Линой Ашрам. В личном первенстве от России на на нем выступят Арина и Дина Аверины.