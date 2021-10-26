Российская фигуристка Елизавета Нугуманова с ошибкой исполнила произвольную программу на третьем этапе Кубка России в Сочи.

В начале проката спортсменка прыгнула двойной лутц, затем исполнила двойной флип и тройной риттбергер. После этого Нугуманова прыгнула каскад тройной риттбергер — двойной тулуп. На каскаде двойной аксель — тройной тулуп она допустила ошибку на приземлении со второго прыжка, затем чисто сделала каскад из двойных акселя и сальхова через ойлер и сольный тройной сальхов.

Судьи оценили выступление спортсменки на 106,69 балла, что в сумме дало 159,22. Она вышла на текущее первое место. Елизавета покидала лед, держась за спину.

После Нугумановой свою программу покажет Дарья Долгополова. Также впереди выступления Софьи Самодуровой, Софьи Самоделкиной, Софьи Муравьевой и Анастасии Гуляковой.