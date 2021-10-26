Американский разыгрывающий защитник и двукратный чемпион НБА Куинн Кук подписал контракт с российским клубом «Локомотив-Кубань».

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2021/22. Последним его клубом стал «Кливленд Кавальерс». Также спортсмен выступал за «Кантон Чардж», «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Санта-Круз Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Всего в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кук провел 188 матчей. 28-летний игрок также является чемпионом мира 2010 года в составе сборной США.