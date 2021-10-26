Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Инна Гончаренко дала совет Майе Хромых, которая обыграла чемпионку мира Анну Щербакову на турнире в Будапеште.

«Всё течет, всё меняется, Майе надо бороться. Надо барахтаться, как та лягушка в кувшине, и сбивать свой кусочек масла. По работе и награда будет. Зачастую всё складывается непредсказуемо: травмы, различные другие ситуации», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

По мнению тренера, Хромых впечатляет не только качеством четверных прыжков, но и их подачей. Гончаренко уверена, что в этом сезоне вторая оценка Майи будет увеличиваться, потому что она будет совершенствовать свои прокаты. При этом уже сейчас Хромых показывает широкое катание и демонстрирует собственный стиль, отметила специалист.

Напомним, Хромых, как и Щербакова, тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. Текущий сезон станет для нее дебютным на взрослом уровне.