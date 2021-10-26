Российская фигуристка Софья Муравьева с падением исполнила произвольную программу на третьем этапе Кубка страны в Сочи.

Спортсменка выступала в заключительной, сильнейшей разминке. В начале проката она упала с четверного сальхова, затем чисто прыгнула тройной риттбергер, каскад тройной флип-двойной тулуп и двойной аксель. После этого Софья исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, каскад тройной флип-тройной сальхов через ойлер и сольный тройной лутц.

Судьи оценили выступление Муравьевой на 141,49 балла, что в сумме за два проката дало 214,82. Спортсменка вышла на текущее первое место.

После нее на лед выйдет Софья Самоделкина, лидирующая после короткой программы. Вчера она исполнила тройной аксель.