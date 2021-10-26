Российская фигуристка Софья Самоделкина с падением исполнила произвольную программу на третьем этапе Кубка страны в Сочи.

Спортсменка выступала под последним стартовым номером. Она начала свой прокат с падения на четверном тулупе, затем справилась с четверным сальховом. После этого она прыгнула сольные тройной риттбергер и двойной аксель, а также каскады тройной лутц — тройной тулуп (дважды) и тройной флип — тройной сальхов через ойлер.

Судьи оценили выступление Самоделкиной на 150,74 балла, что в сумме за два проката дало 225,95. Спортсменка заняла первое место и выиграла турнир.

Второе место заняла Софья Муравьева, третье — Вероника Яметова. Софья Самодурова стала пятой, Анастасия Гулякова — шестой, Елизавета Нугуманова — 11-й.