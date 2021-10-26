«Ростов» в этом сезоне не перестаёт удивлять тренерскими решениями. Сперва Валерий Карпин согласился работать в сборной России только на условиях совмещения. Но уже через два тура ушёл в отставку. На его место пришёл заслуженный ветеран Юрий Сёмин. Для того, чтобы провалиться и уйти в отставку через полтора месяца после назначения. И вот четвёртая неожиданность: исполняющего обязанности главного тренера Заурбека Тедеева поменяли после разгрома «Арсенала» со счётом 4:0. И пост занял не кто-нибудь, а сам Виталий Кафанов.

Для тех, кто не интересуется футбольными штабами дальше главных тренеров, имя Кафанова не скажет практически ничего. Специалист никогда не работал самостоятельно, однако уже вошёл в историю отечественного футбола как один из самых успешных тренеров вратарей и многолетний помощник Курбана Бердыева.

Вратарь

Кафанов, как и Бердыев, родился в столице Туркменской ССР Ашхабаде и карьеру начинал в местном «Колхозчи» (сейчас – «Копетдаг»). Но, вопреки распространённому мнению, в Туркмении два будущих тренера не пересеклись. Бердыев играл за «Колхозчи» в семидесятые, а Кафанов – в восьмидесятые. Сошлись они только в начале девяностых, уже в независимом чемпионате Казахстана. Бердыев вошёл в тренерский штаб «Кайрата», а Кафанов был основным вратарём команды. В 1992 году голкипер провёл даже шесть матчей за сборную Казахстана. Второе их пересечение произошло, когда Бердыев возглавил туркменскую «Нису», а Кафанов ради него возобновил карьеру и немного поиграл на исторической родине.

Первый воспитанник

Настоящий тандем тренеров сформировался уже в России в самом конце 20 века. Бердыев в 2000 году возглавил «Кристалл» и взял Кафанова себе в помощники.

Именно в Смоленске у Виталия Кафанова появился первый успешный воспитанник. Клуб взял в аренду у «Рубина» туркменского вратаря Павла Харчика. 21-летний голкипер провёл в первом российском дивизионе 9 матчей, из которых 4 отыграл на ноль. Впоследствии Харчик вернётся в «Рубин» и несколько лет будет ближайшим сменщиком основных голкиперов команды.

Первый вратарь сборной

Бердыев в 2002 году пригласил Кафанова в «Рубин», и тандем успешно вывел казанцев в премьер-лигу. В это время в Казани заиграл 27-летний Сергей Козко, который никогда высоко не котировался. С Козко «Рубин» шагнёт в элитный дивизион и в первый же сезон завоюет бронзовые медали.

Голкиперу не повезло с эпохой: в начале нулевых ещё блистал Сергей Овчинников, уже застолбил место в основе «Зенита» Вячеслав Малафеев, а в ЦСКА стремительно набирал силу Игорь Акинфеев. Тем не менее, Козко получил вызов в сборную России в феврале 2004 года на неофициальные матчи в Японии. Голкипер провёл один матч с японским «Симидзу Эс-Палс» и пропустил один мяч.

Первые тренеры вратарей

В 2005 году Козко ушёл из «Рубина» в ФК «Москва», где не смог закрепиться в основе. В 2008-2009 он провёл в Казани ещё два сезона, но уже в качестве запасного. Зато в 2012 году Козко вошёл в штаб молодёжки «Рубина» и с тех пор работает тренером вратарей в разных клубах. С 2018 года – снова в «Рубине». Это первый тренер вратарей – воспитанник Кафанова.

Позднее тренером вратарей станет и преемник Козко в «Рубине» — латвиец Виталий Колинько, также ученик Кафанова.

Эпоха Рыжикова

Сергея Рыжикова можно считать самым успешным воспитанником Кафанова. До этого вратарь почти не выступал на высшем уровне: пара матчей за «Сатурн» и «Локомотив» не в счёт. Перед сезоном-2008 Рыжикову было уже 28 лет, и вряд ли кто-то уже воспринимал его как будущую звезду.

Тем не менее, именно с Рыжиковым в «Рубине» наступил самый успешный период в истории. Кафанов поверил в немолодого голкипера, как в своё время поверил в Козко. И с Рыжиковым в воротах «Рубин» выиграл два чемпионата России подряд, взял Кубок, два Суперкубка страны и успешно играл в еврокубках. Рыжиков покинул команду только в 38 лет, а завершил карьеру в «Тамбове» в 40. В 2013 году голкипер вступил в Клуб Льва Яшина, отыграв на ноль сто матчей в российских клубах.

Вызывался Рыжиков и в сборную России, но в эпоху Акинфеева и Малафеева шансов у него просто не было. Всего один товарищеский матч в 2011 году, а также поездка запасным на ЧМ-2014.

Ренессанс Джанаева

После небольшого отрезка в сборной Казахстана Кафанов воссоединился с Бердыевым в «Ростове». Тренерский штаб сделал ставку на Сослана Джанаева, и тогда это выглядело насмешкой над фанатами дончан. Джанаев до этого прославился регулярными «привозами» в «Спартаке» и неброской игрой в «Тереке» и «Алании».

Но уже в дебютном сезоне Джанаев продемонстрировал одну из лучших сухих серий в чемпионате России – 775 минут. В том же сезоне голкипер попал в сборную России и на данный момент провёл за неё три матча.

Джанаев вспоминал: «Кафанов поддерживал меня во все тяжёлые времена – с тех пор, как познакомились во второй сборной. Витальевич тогда сказал: «Сослан, ты должен откинуть всё, что было до этого. Забыть. Просто начни доказывать с нуля». Я ещё про себя подумал: «Буду слушать всё, что этот человек говорит».

Рекорд Медведева

Сезон-2016/17 стал для «Ростова» лучшим в истории: команда завоевала серебро чемпионата России и до последнего претендовала на золото. В начале 2017 года тяжёлую травму получил Джанаев, и в ворота пришлось вставать новичку команды Никите Медведеву. И это было знаковое событие. 22-летний голкипер, не игравший ранее нигде, кроме ижевского «Зенита», установил рекорд РПЛ по продолжительности сухой серии – 1034 минуты! Летом голкипер решил перейти в «Локомотив» и поломал себе карьеру, в пух и прах проиграв конкуренцию Гильерме.

Ренессанс Песьякова

После сезона в «Рубине» Кафанов вернулся в «Ростов», уже в качестве ассистента Бердыева. При нём на новый уровень вышел ещё один бывший «привозчик» «Спартака» — Сергей Песьяков. В сезоне-2018/19 вратарь был одним из лучших и даже получил вызов в сборную России. Позднее травмированного голкипера неплохо подменял ещё один ученик Кафанова – Егор Бабурин.

Сборная России

Приведя четырёх вратарей в сборную России, в 2021 году Кафанов получил то, чего давно заслуживал: попал в сборную России сам.

Тренер вошёл в штаб Валерия Карпина и продолжил работать в «Ростове». При Кафанове сборная России провела пять матчей и пропустила только один мяч.

Если бы не Вячеслав Чанов, раскрывший Акинфеева, Кафанова можно было бы назвать лучшим российским тренером вратарей в XXI веке.

Главный тренер

26 октября Виталий Кафанов был утверждён в качестве главного тренера «Ростова». Это уже не первый помощник Бердыева, начинающий самостоятельную работу. Так недолгое время главным тренером поработали Дмитрий Кириченко (с Бердыевым-консультантом) и многолетний капитан «Рубина» при Бердыеве Роман Шаронов.

Назначение Кафанова – это с одной стороны логичный шаг. Тренер вратарей долго шёл к этому повышению и многого добился своим упорным трудом и умением замечать таланты. Но с другой – далеко не всегда талантливый военный может стать талантливым военачальником. Кафанов раскрыл уже много списанных вратарей. Но как он будет работать с защитниками, полузащитниками, нападающими – пока что большой вопрос. Да и совмещение должностей – задача нелёгкая.

Уйдёт ли Кафанов из сборной России?

Вопрос интересный, но, скорей всего, неактуальный. Вряд ли Виталий Витальевич пошёл на такую авантюру и оставил главную команду страны ради борьбы за выживание с «Ростовом». Тем более, что в сборной России его круг обязанностей не такой широкий, как в клубе: он тренирует лишь вратарей, так что вряд ли его ждёт эмоциональный износ.

Почему не оставили Заурбека Тедеева?

При Тедееве «Ростов» играл неровно: сенсационно выиграл у «Локомотива», разгромил «Арсенал», но проиграл «Ахмату» и «Сочи». А главное – у Тедеева нет лицензии категории Pro, то есть он может быть лишь помощником или наставником молодёжки. У Кафанова лицензия Pro есть. Кроме того, авторитет 61-летнего Кафанова в клубе несоизмеримо выше, чем у 40-летнего Тедеева.

Вратарь не может быть главным тренером?

Такое поверье в футболе существует давно, и определённая доля правды в этом есть. Из великих тренеров прошлого единицы были вратарями. Но не стоит забывать: вратарей в футболе тоже гораздо меньше, чем игроков остальных амплуа. Это банальная математика: меньше вратарей – меньше бывших вратарей-тренеров. А успешные тренеры-голкиперы в футболе были и есть, пусть и в небольшом количестве. В прошлом были легендарный Раймон Гуталс, Дино Дзофф, Брюс Арена. Сейчас в Испании неплохо работает Хулен Лопетеги. Да и Леонид Слуцкий со Станиславом Черчесовым – не последние тренеры в российском футболе. Кто знает, может, и у Кафанова получится?