Сегодня, 27 октября, «Зенит» сыграет с «Реал Мадридом» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится на «Сибур-Арене». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

Прошлый матч в Европейской лиге «Зенит» провел с «Барселоной». Во встрече пятого тура главному тренеру питерской команды Хави Паскуалю не удалось обыграть бывшую команду. Каталонцы выглядели уверенней весь матч. Итоговый счет встречи — 84:58 в пользу «Барселоны».

А «Реал» в прошлом туре провел драматичный поединок с «Фенербахче». Исход матча решило одно очко. Встреча завершилась со счетом 70:69 в пользу мадридцев.

«Зенит» занимает девятую строчку турнирной таблицы Евролиги. Команда набрала 8 очков в пяти матчах.

«Реал Мадрид» идет на третьем месте с девятью набранными очками.

По личным встречам прошлого сезона лидируют испанцы. Они дважды выигрывали у «Зенита» со счетом 75:71 и 79:72.