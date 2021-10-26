Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла третий этап Кубка страны в Сочи. В сумме за два проката ученица Сергея Давыдова набрала 225,95 балла.

В короткой программе Самоделкина исполнила тройной аксель, в произвольной — четверной сальхов. Фигуристка также зашла на четверной тулуп, но упала.

Второе место заняла Софья Муравьева из академии Евгения Плющенко, набравшая 214,82 балла. В произвольной программе она попыталась исполнить четверной сальхов, но потерпела неудачу.

Замкнула тройку лидеров Вероника Яметова из Свердловской области с результатом 205,03 балла.

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (183,65) стала пятой, Анастасия Гулякова — шестой (176,96), Елизавета Нугуманова (159,22) — 11-й.