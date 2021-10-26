Олимпийская чемпионка и многократная победительница чемпионатов мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг из Норвегии не примет участия в предолимпийском «Тур де Ски». Спортсменка рассказала о своих планах на сезон.

«Планируется, что я пробуду на высоте до 26 декабря, а потом поеду домой. Таков план на данный момент. Дома я проведу 14 дней», – цитирует лыжницу Nettavisen Sport.

Одной из причин для пропуска соревнований считается желание спортсменки удачно выступить на Олимпиаде в Пекине (Китай). Лыжные старты начнутся на Играх 5 февраля 2022 года.

В этом году «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Напомним, в прошлом сезоне норвежцы Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг пропустили тур. Победителями многодневки стали россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

Ранее иностранные спортсмены рассказывали, почему снова могут пропустить гонки.