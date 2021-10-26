В Сочи продолжается третий этап Кубка России по фигурному катанию. В 16:35 по московскому времени стартовала мужская произвольная программа.

Лидерами после первого дня соревнований идут ученики Виктории Буцаевой Алексей Ерохов и Илья Яблоков, они будут закрывать соревнования. Ерохов в короткой программе исполнил четверные сальхов и тулуп, Яблоков — риттбергер и тулуп.

Третье место занимает занимает Роман Савосин, вчера он справился с четверным тулупом, но упал с сальхова. Ученик Александра Волкова Артем Ковалев идет четвертым, он исполнил свою программу с помарками, но прыгнул два квада.

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