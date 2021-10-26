Сегодня, 27 октября, пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским «Динамо» и питерским СКА.

«Динамо» недавно рассталось с главным тренером Сергеем Зубовым. Под руководством специалиста команда шла в зоне плей-офф. После этого клуб потерпел два поражения. Сначала «Динамо» проиграло «Северстали» со счетом 0:2, потом потерпело разгромное поражение от «Йокерита» (0:8).

СКА выглядит лидером на фоне рижан. Команда выиграла последние три матча и возглавила таблицу Западной конференции. Кроме того, команда из Санкт-Петербурга усилилась, подписав Микку Лехтонена, Никиту Гусева, Валентина Зыкова и Александра Волкова.

По статистике личных встреч лучше выглядит СКА. Команда Валерия Брагина выиграла 32 раза, у рижского «Динамо» десять побед в очных встречах.

Матч пройдет на «Арене Рига» и начнется в 19:30 по московскому времени.