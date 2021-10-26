Локдаун не помешает фигуристам из Москвы и Московской области тренироваться в полном объеме, сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Тренировочный процесс спортсменов сборной команды будет обеспечен в полном объеме в соответствии с индивидуальными планами подготовки. Фигуристы будут работать в этот период на своих катках», – приводит слова Когана РИА «Новости».

Напомним, что в Москве и области будет введен локдаун в период с 28 октября по 7 ноября. Ограничения будут действовать в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, большинство организаций приостановит свою работу.

На вторник, 26 октября, в стране выявлено 36 446 новых случаев заражения. В Москве за последние 24 часа зафиксированы 6074 новых случаев, в Московской области — 2930.