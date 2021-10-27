Сегодня, 27 октября, состоится 9 встреч в рамках 3-го тура элитного раунда Бетсити-Кубка России.

Первый матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Енисей» примет «Крылья Советов». Красноярский клуб идет на втором месте группы 9, самарская команда лидирует в турнирной таблице. В активе у обеих команд по три очка.

Встреча между «Аланией» и «Уфой» начнется в 17:00 по московскому времени. Владикавказский клуб занимает первую строчку группы 6, команда из Башкирии идет на втором месте, отставая на одно очко.

«Ротор» и «Ахмат» сыграют в 17:30. Обе команды находятся в седьмой группе. «Ахмат» лидирует, «Ротор» занимает вторую строчку. На третьем месте идет ФК «Кайрат-Москва».

В 18:00 начнутся сразу две встречи. «Факел» примет «Нижний Новгород», а «КАМАЗ» сыграет с «Уралом».

Матч между «Велесом» и «Арсеналом» состоится в 18:30 по московскому времени. Команда из Премьер-Лиги лидирует в группе.

В 19:00 сыграют «Торпедо» и «Ростов». Обе команды пока не набрали ни одного очка в группе. В трио лидирует ФК «Чайка» с шестью набранными баллами.

Южное дерби между «Кубанью» и «Краснодаром» начнется в 19:30. Команда под руководством Виктора Гончаренко лидирует в группе с тремя набранными очками. «Кубань» пока не набрала ни одного балла и занимает последнюю строчку.

Завершит игровой день встреча между командами из восьмой группы. В 20:00 по московскому времени начнется матч между «Балтикой» и «Химками». Команда из Калининграда лидирует. «Химки» идут на последнем месте в таблице.