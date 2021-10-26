Российские гимнастки Арина и Дина Аверины сегодня, 27 октября, начнут выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир пройдет в японском Китакюсю.

В 4:00 по московскому времени начнется квалификация в выступлениях с обручем и мячом. Финалы в соревнованиях с обручем начнется в 13:15, с мячом – в 14:00.

Российские каналы отказались от трансляции чемпионата мира по художественной гимнастике. Ранее подобная ситуация произошла с соревнованиями спортивных гимнастов. Турнир не был показан ни по одному федеральному каналу.

В рамках соревнований будут разыграны девять комплектов наград: пять в личных первенствах и три – в групповых.

В групповых упражнениях сборную России представляют Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Турнир завершится 31 октября финалом отдельных видов групповых упражнений.