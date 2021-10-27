Сегодня, 27 октября, россиянин Арсен Хачанов выйдет на корт против француза Андриана Маннарино в рамках первого круга турнира серии АТР St. Peterburg Open 2021.

Матч между Хачановым и Маннарино состоится в 11:00 по московскому времени.

В параллельной встрече за выход во второй круг турнира сразятся хорват Марин Чилич и испанец Альберт Виньолас.

Во втором круге турнира точно сыграют россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев. Они начнут выступления сразу со второго круга. Теннисисты стали лидерами посева турнира.

Напомним, Аслан Карацев 24 октября выиграл в ВТБ Кубок Кремля. Россиянин одержал победу над хорватом Марином Чиличем в финальном матче со счетом 6:2, 6:4.

Турнир St. Peterburg Open 2021 начался 25 октября. Финал состоится 31 октября. Призовой фонд соревнований – 863 705 долларов.