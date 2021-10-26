Известный телекомментатор Андрей Шестаков прокомментировал переход обладателя Кубка Стэнли Александра Волкова в СКА. По его мнению, клуб из Санкт-Петербурга часто дает шанс подобным игрокам.

Эксперт отметил, что Волков – талантливый хоккеист. По его воспоминаниям, в детстве спортсмена часто заявляли тринадцатым нападающим, при этом на площадку он не выходил. Шестаков считает ранним отъезд игрока в НХЛ и одной из причин отсутствия хороших матчей.

«На мой взгляд, правильно, что СКА дает шанс таким игрокам. Они понимают, что их карьера после неудачи в НХЛ не заканчивается, что доказал Вадим Шипачев, который великолепно играет за московское «Динамо». Его пример явно вдохновил Никиту Гусева, который в 29 лет вернулся в КХЛ. Если в первых матчах за СКА он был не в своей тарелке, то сейчас у него загорелись глаза, он набрал шесть очков в двух последних матчах», – цитирует Шестакова «Петербургский Дневник».

Напомним, что в НХЛ Волков завоевал Кубок Стэнли в составе «Тампы Бэй-Лайтнинг» в 2020 году. В текущем сезоне хоккеист выступал в АХЛ.

До переезда в Северную Америку Волков уже играл в системе СКА за клубы «СКА-1946», «СКА-Варяги» и «СКА-Нева».