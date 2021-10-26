Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера «Спартака» Руя Виторию, который продолжает выпускать в стартовом составе голкипера Александра Максименко после неудачных матчей.

«Тренер «Спартака» гробит перспективного вратаря. Видно же, что у Максименко сейчас не идет», – заявил Губерниев.

Комментатор добавил, что Александр – талантливый парень. Дмитрий не хочет критиковать молодого вратаря «Спартака». Он советует отправить Максименко в аренду или в «Спартак-2».

Губерниев заявил, что еще 3-4 матча назад в стартовый состав надо было вводить более опытного голкипера Александра Селихова. Дмитрий считает, что если Максименко проведет еще пару неудачных матчей, то может завершить карьеру.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 7:1. Ворота красно-белых защищал Александр Максименко.