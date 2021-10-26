Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в блиц-опросе от Первого канала.

По словам спортсменки, она бы хотела учиться на Слизерине в Хогвартсе, а из знаменитостей не отказалась бы познакомиться с Меган Фокс. Самым веселым фигуристом она назвала Мориса Квителашвили. Камила считает, что с ним можно пойти в разведку.

Также Валиева в трех слова охарактеризовала тренера Этери Тутберидзе: мудрая, храбрая, высокая. Лучший комплимент, который она получала: «У тебя все хорошо получилось». Между четверным тулупом и тройным акселем фигуристка выбрала квад, а между «Болеро» и «Девочкой на шаре» — «Болеро».

Камила назвала себя максималисткой и призналась, что в детстве у нее было прозвище «Щекастик». Сама спортсменка ассоциирует себя с Винни-Пухом, а отдыхать любит, лёжа на кровати.